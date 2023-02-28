Patricio Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patricio Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patricio Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patricio Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patricio Romero 29 Mayıs 2002 tarihinde Curicó şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Patricio Emilio Romero Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patricio Romero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BYP yapmaktadır. Patricio Romero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Patricio Romero'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patricio Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patricio Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patricio Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patricio Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında O'Higgins

Patricio Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patricio Romero şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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