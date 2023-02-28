Patricio Rubio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patricio Rubio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patricio Rubio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patricio Rubio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patricio Rubio 18 Nisan 1989 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Patricio Rodolfo Rubio Pulgar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patricio Rubio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Patricio Rubio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Patricio Rubio'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patricio Rubio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patricio Rubio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patricio Rubio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patricio Rubio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ñublense

31 Aralık 2007 yılında Colo Colo U19

1 Ocak 2009 yılında Club Rivadavia de Lincoln

1 Temmuz 2010 yılında Iberia

1 Ocak 2011 yılında AC Barnechea

1 Temmuz 2012 yılında Unión Española

7 Ağustos 2013 yılında U. de Chile

15 Ocak 2015 yılında Querétaro FC

1 Temmuz 2015 yılında U. de Chile

30 Haziran 2016 yılında Querétaro FC

1 Ocak 2017 yılında Dorados Sinaloa

30 Haziran 2017 yılında Querétaro FC

15 Temmuz 2017 yılında CD Everton

10 Ocak 2019 yılında U. Concepción

1 Ocak 2020 yılında CD Everton

20 Temmuz 2020 yılında Alianza Lima

20 Şubat 2021 yılında Unión Española

25 Ocak 2022 yılında Ñublense

Patricio Rubio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patricio Rubio şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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