Patricio Vidal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patricio Vidal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patricio Vidal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patricio Vidal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patricio Vidal 8 Nisan 1992 tarihinde San Miguel de Tucúman şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Patricio Elías Vidal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patricio Vidal Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patricio Vidal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patricio Vidal'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patricio Vidal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patricio Vidal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patricio Vidal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patricio Vidal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Independiente

13 Ağu 2013 yılında Unión Española

30 Haziran 2014 yılında Independiente

8 Ocak 2015 yılında La Calera

30 Haziran 2016 yılında Independiente

1 Temmuz 2016 yılında Sarmiento Junin

1 Temmuz 2018 yılında Oriente P.

4 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2019 yılında CA Alvarado

19 Kasım 2020 yılında CD Olmedo

18 Şubat 2021 yılında Brown Adrogué

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

27 Şubat 2022 yılında Melipilla

10 Ocak 2023 yılında Brown Adrogué

Patricio Vidal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patricio Vidal şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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