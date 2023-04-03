Patrick Allentoft kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Allentoft Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Patrick Allentoft kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Allentoft ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.