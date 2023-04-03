Patrick Allentoft kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Allentoft Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Allentoft adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Patrick Allentoft Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Patrick Allentoft 25 Nisan 2005 tarihinde Hareskovby şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Patrick Alexander Aurø Allentoft şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Patrick Allentoft Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Patrick Allentoft, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Allentoft'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Patrick Allentoft Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Patrick Allentoft futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında Bröndby IF U17
1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK U19
Patrick Allentoft Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Patrick Allentoft şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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