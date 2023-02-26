Patrick Amartey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Amartey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Amartey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Amartey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Amartey 18 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Amartey Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Patrick Amartey'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrick Amartey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Amartey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Patrick Amartey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Amartey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Amartey şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.