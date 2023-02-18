Patrick Andrade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Andrade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Andrade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Andrade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Andrade 9 Şubat 1993 tarihinde Praia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Erickson Patrick Correia Andrade şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Andrade Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MC Striker yapmaktadır. Patrick Andrade, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Andrade'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Patrick Andrade Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/patrick__andrade27/

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Patrick Andrade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Andrade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Patrick Andrade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Andrade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Desp. da Praia

1 Temmuz 2013 yılında GD Ribeirão

1 Ocak 2014 yılında GD Joane

30 Haziran 2014 yılında GD Ribeirão

14 Temmuz 2014 yılında Moreirense

12 Temmuz 2016 yılında Famalicão

31 Ocak 2017 yılında Moreirense

3 Şubat 2017 yılında Salgueiros

30 Haziran 2017 yılında Moreirense

22 Ağu 2017 yılında Salgueiros

1 Temmuz 2018 yılında Cherno More

28 Ağu 2020 yılında Karabağ

1 Temmuz 2022 yılında Partizan

Patrick Andrade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Andrade şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patrick Andrade Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sporting da Praia (2009-2011)

Yeşil Burun Adaları takımında 10 numaralı formasıyla 10 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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