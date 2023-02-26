Patrick Asiedu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Asiedu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Asiedu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Asiedu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Asiedu 20 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Asiedu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına - tarihinde katılmıştır. Patrick Asiedu'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrick Asiedu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Asiedu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Asiedu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Asiedu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Asiedu şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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