Patrick Asmah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Asmah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Asmah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Asmah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrick Asmah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Asmah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Asmah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Asmah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Asmah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Asmah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Asmah 25 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Patrick Kojo Asmah şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Asmah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arthurlegacy Sports M.L. yapmaktadır. Patrick Asmah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 3 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Patrick Asmah'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrick Asmah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Asmah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Asmah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Asmah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Atalanta U19

21 Temmuz 2016 yılında Avellino

30 Haziran 2017 yılında Atalanta

17 Ağustos 2017 yılında Salernitana

30 Haziran 2018 yılında Atalanta

2 Ağustos 2018 yılında FK Senica

30 Haziran 2019 yılında Atalanta

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

3 Ekim 2020 yılında Asante Kotoko

Patrick Asmah kimdir

Patrick Asmah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Asmah şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Patrick Asmah nereli

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