Patrick Banggaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Banggaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Banggaard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Banggaard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrick Banggaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Banggaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Banggaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Banggaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Banggaard 4 Nisan 1994 tarihinde Otterup şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Patrick Banggaard Jensen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Banggaard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patrick Banggaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Patrick Banggaard'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Banggaardboyu ve yaşı kaç

Patrick Banggaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Banggaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Banggaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Banggaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında VBK Kolding U19

9 Ocak 2013 yılında Midtjylland

31 Ocak 2017 yılında Darmstadt 98

31 Ocak 2018 yılında Roda JC

30 Haziran 2018 yılında Darmstadt 98

10 Ağu 2018 yılında Pafos FC

30 Haziran 2019 yılında Darmstadt 98

1 Temmuz 2019 yılında SönderjyskE

Patrick Banggaard kimdir

Patrick Banggaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Banggaard şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Otterup B&IK, Fjordager IF

Patrick Banggaard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patrick Banggaard nereli

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