Patrick Burner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Burner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Burner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Burner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Burner 11 Nisan 1996 tarihinde Fort-de-France şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Martinique,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Patrick Julien Burner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Burner Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Patrick Burner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 25 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Patrick Burner'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrick Burner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/patrick.brnr/

Patrick Burner Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patrick Burner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Patrick Burner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Burner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında OGC Nice B

1 Temmuz 2016 yılında OGC Nizza

25 Eylül 2020 yılında Nîmes Olympique

Patrick Burner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Burner şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patrick Burner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

OGC Nice

Martinik takımında 8 numaralı formasıyla 12 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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