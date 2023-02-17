Patrick Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Farkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Farkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Farkas 9 Eylül 1992 tarihinde Oberwart şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Farkas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Patrick Farkas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Farkas'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrick Farkas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/farkas_25/

Patrick Farkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Farkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Patrick Farkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Farkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Oberwart Alt.

1 Ağu 2006 yılında Bgld. U19

1 Ocak 2009 yılında Mattersburg II

1 Temmuz 2009 yılında SV Mattersburg

1 Temmuz 2017 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2021 yılında FC Luzern

1 Ocak 2022 yılında TSV Hartberg

Patrick Farkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Farkas şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patrick Farkas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Oberdorf ab August 2001, Oberwart, BNZ Burgenland

Avusturya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U20 takımında 14 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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