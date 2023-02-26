Patrick Fisher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Fisher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Fisher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Fisher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Fisher 17 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Patrick Norman Fisher şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Fisher Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football First yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Patrick Fisher'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrick Fisher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Fisher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Fisher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Fisher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2021 yılında Cape Town City

Patrick Fisher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Fisher şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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