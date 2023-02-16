Patrick Gobel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Gobel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Gobel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Gobel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Gobel 8 Temmuz 1993 tarihinde Heilbad Heiligenstadt şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Gobel Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Karl M. Herzog Sportmanagement yapmaktadır. Patrick Gobel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Patrick Gobel'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Gobel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Gobel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Gobel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Gobel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında RW Erfurt U17

1 Temmuz 2010 yılında RW Erfurt U19

1 Temmuz 2012 yılında Rot-Weiß Erfurt

1 Ağu 2014 yılında FSV Zwickau

1 Temmuz 2017 yılında Würzb. Kickers

1 Temmuz 2019 yılında Hallescher FC

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2020 yılında KFC Uerdingen

5 Temmuz 2021 yılında FSV Zwickau

Patrick Gobel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Gobel şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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