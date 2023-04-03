Patrick Gotzelmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Gotzelmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Gotzelmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Gotzelmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Gotzelmann 28 Şubat 2005 tarihinde Würzburg şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Gotzelmann Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOACK SPORTS GmbH yapmaktadır. Patrick Gotzelmann, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth U19 futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Gotzelmann'nin SpVgg Greuther Fürth U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Patrick Gotzelmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Gotzelmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2016 yılında Gr. Fürth Alt.

1 Temmuz 2021 yılında Gr. Fürth U17

1 Temmuz 2022 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2023 yılında Gr. Fürth II

Patrick Gotzelmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Gotzelmann şuan SpVgg Greuther Fürth U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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