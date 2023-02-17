Patrick Greil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Greil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Greil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Greil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Greil 8 Eylül 1996 tarihinde Salzburg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Greil Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Patrick Greil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Greil'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Patrick Greil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Greil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Patrick Greil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Greil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2007 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2010 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2011 yılında AKA Salzb. U16

13 Temmuz 2012 yılında Wals-Grünau Jgd

22 Mart 2013 yılında FC Anif II

1 Temmuz 2014 yılında Anif

1 Temmuz 2018 yılında A. Klagenfurt

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien

Patrick Greil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Greil şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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