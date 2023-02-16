Patrick Hasenhuttl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Hasenhuttl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Hasenhuttl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Hasenhuttl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Hasenhuttl 20 Mayıs 1997 tarihinde Bonheiden şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Hasenhuttl Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Patrick Hasenhuttl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Hasenhuttl'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Hasenhuttl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Hasenhuttl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Hasenhuttl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Hasenhuttl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2014 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2015 yılında Ingolstadt U19

1 Temmuz 2016 yılında Ingolstadt II

1 Temmuz 2019 yılında Türkgücü Münch.

1 Temmuz 2020 yılında Unterhaching

1 Ocak 2022 yılında A. Klagenfurt

31 Ağu 2022 yılında VfB Oldenburg

30 Haziran 2023 yılında A. Klagenfurt

Patrick Hasenhuttl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Hasenhuttl şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patrick Hasenhuttl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SpVgg Unterhaching (-2013), VfB Stuttgart (2013-2015), FC Ingolstadt 04 (2015-2016)

Avusturya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 19 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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