Patrick İyinbor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick İyinbor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick İyinbor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick İyinbor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick İyinbor 7 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Iyinbor Patrick Osagie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick İyinbor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. Patrick İyinbor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick İyinbor'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick İyinbor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick İyinbor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick İyinbor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick İyinbor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2019 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2020 yılında Ferencváros II

29 Temmuz 2021 yılında Vasas FC

30 Haziran 2022 yılında Ferencváros II

4 Temmuz 2022 yılında Vasas FC

30 Haziran 2023 yılında Ferencváros II

Patrick İyinbor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick İyinbor şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patrick İyinbor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vasas FC, Újpesti TE, Testvériség SE (-2014)

Macaristan U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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