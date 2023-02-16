Patrick Kammerbauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Kammerbauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Kammerbauer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Kammerbauer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrick Kammerbauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Kammerbauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Kammerbauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Kammerbauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Kammerbauer 11 Şubat 1997 tarihinde Raitenbuch şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Kammerbauer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Patrick Kammerbauer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patrick Kammerbauer'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Kammerbauer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/p.kammerbauer39/

Patrick Kammerbauerboyu ve yaşı kaç

Patrick Kammerbauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Kammerbauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Kammerbauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Kammerbauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Nürnberg Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2014 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2016 yılında Nürnberg

30 Ocak 2018 yılında Freiburg

28 Ocak 2019 yılında Kiel

30 Haziran 2019 yılında Freiburg

2 Eylül 2019 yılında E. Braunschweig

30 Haziran 2021 yılında Freiburg

1 Temmuz 2021 yılında SC Freiburg II

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında SC Verl

Patrick Kammerbauer kimdir

Patrick Kammerbauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Kammerbauer şuan SC Verl takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DJK Raitenbuch (-2007), 1.FC Nürnberg (2007-2016)

Patrick Kammerbauer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patrick Kammerbauer nereli

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