Patrick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick 11 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Patrick Robson de Souza Monteiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Patrick, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick'nin KF Tirana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Bonsucesso FC

1 Aralık 2019 yılında Friburguense-RJ

6 Şubat 2020 yılında SV Horn

9 Temmuz 2021 yılında Admira Wacker

11 Ocak 2022 yılında FK Qabala

30 Haziran 2022 yılında Admira Wacker

18 Ağustos 2022 yılında KF Tirana

Patrick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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