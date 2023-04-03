Patrick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Patrick kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.