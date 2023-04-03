Patrick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Patrick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Patrick 9 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Patrick Cruz de Moura Daniel şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Patrick Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patrick, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patrick'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Patrick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Patrick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2022 yılında Leixões A23
1 Temmuz 2022 yılında Oliv. Hospital
18 Ocak 2023 yılında Guimarães B
30 Haziran 2023 yılında Oliv. Hospital
Patrick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Patrick şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.