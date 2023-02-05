Patrick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick 29 Temmuz 1992 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Patrick Bezerra do Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Think Ball & Sports Consulting yapmaktadır. Patrick, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patrick'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Patrick Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/patrickChoco92

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http://instagram.com/patrickchoco

Patrick Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patrick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Patrick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2013 yılında Marcílio Dias

1 Temmuz 2013 yılında Comercial-SP

6 Ocak 2014 yılında Caxias-RS

3 Ağu 2014 yılında Gaziantepspor

5 Ocak 2015 yılında Caxias-RS

15 Nisan 2015 yılında Goiás EC

5 Haziran 2017 yılında Sport Recife

1 Ocak 2018 yılında Internacional

8 Ocak 2022 yılında São Paulo

19 Ocak 2023 yılında Atlético-MG

Patrick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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