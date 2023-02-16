Patrick Koronkiewicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Koronkiewicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Koronkiewicz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Koronkiewicz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrick Koronkiewicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Koronkiewicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Koronkiewicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Koronkiewicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Koronkiewicz 13 Mart 1991 tarihinde Bonn şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Koronkiewicz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Patrick Koronkiewicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Patrick Koronkiewicz'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Koronkiewiczboyu ve yaşı kaç

Patrick Koronkiewicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Koronkiewicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Koronkiewicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Koronkiewicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2008 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2010 yılında Leverkusen II

1 Temmuz 2012 yılında RB Leipzig

2 Eylül 2013 yılında Spfr. Siegen

1 Temmuz 2014 yılında Viktoria Köln

Patrick Koronkiewicz kimdir

Patrick Koronkiewicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Koronkiewicz şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Düren Niederau (-2004), Bayer 04 Leverkusen (2004-2010)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patrick Koronkiewicz nereli

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