Patrick Kpozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Kpozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Kpozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Kpozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Kpozo 15 Temmuz 1997 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Kpozo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Patrick Kpozo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Kpozo'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrick Kpozo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/patrickkpozo3/

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Patrick Kpozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Kpozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Kpozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Kpozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Inter Allies

15 Temmuz 2015 yılında AIK

28 Mart 2017 yılında Tromsø IL

20 Temmuz 2017 yılında AIK

4 Ağustos 2017 yılında Östersund

17 Ocak 2020 yılında IFK Luleå

30 Kasım 2020 yılında Östersund

17 Ocak 2022 yılında FC Sheriff

Patrick Kpozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Kpozo şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patrick Kpozo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

International Allies FC

Gana U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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