Patrick Lienhard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Lienhard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Lienhard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Lienhard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Lienhard 30 Mayıs 1992 tarihinde Gengenbach şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Lienhard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Haspel Sportconsulting yapmaktadır. Patrick Lienhard, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Lienhard'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrick Lienhard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Lienhard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Lienhard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Lienhard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Freiburg Alt.

1 Temmuz 2007 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2009 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2011 yılında SC Freiburg II

27 Ağu 2013 yılında SVN Zweibrücken

1 Temmuz 2014 yılında Regensburg

1 Temmuz 2015 yılında Eintracht Trier

1 Temmuz 2017 yılında FC 08 Homburg

1 Temmuz 2022 yılında SC Freiburg II

Patrick Lienhard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Lienhard şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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