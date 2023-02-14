Patrick Luan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Luan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Luan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Luan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrick Luan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Luan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick Luan

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Luan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Luan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Luan 31 Ekim 1998 tarihinde Sorocaba şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Patrick Luan Dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Luan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patrick Luan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Luan'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrick Luanboyu ve yaşı kaç

Patrick Luan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patrick Luan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Luan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Luan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Sion

12 Şubat 2021 yılında SC Kriens

30 Haziran 2021 yılında FC Sion

11 Ağu 2021 yılında Örebro SK

31 Aralık 2021 yılında FC Sion

14 Temmuz 2022 yılında FC Schaffhausen

Patrick Luan kimdir

Patrick Luan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Luan şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fluminese Rio de Janeiro

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Patrick Luan nereli

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