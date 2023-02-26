Patrick Maswanganyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Maswanganyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Maswanganyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Maswanganyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Maswanganyi 4 Nisan 1998 tarihinde Tembisa, Gauteng şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Maswanganyi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ambassadors yapmaktadır. Patrick Maswanganyi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 14 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Maswanganyi'nin SuperSport United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Maswanganyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Maswanganyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Maswanganyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Maswanganyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2019 yılında Oliveirense

12 Ekim 2020 yılında Académica A23

14 Ağustos 2022 yılında SuperSport Utd.

Patrick Maswanganyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Maswanganyi şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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