Patrick Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Mensah 14 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Mensah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Patrick Mensah'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrick Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında Karela United

Patrick Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Mensah şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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