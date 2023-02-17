Patrick Mortensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Mortensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Mortensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Mortensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Mortensen 13 Temmuz 1989 tarihinde Kopenhagen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Mortensen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSG ApS yapmaktadır. Patrick Mortensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 11 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Patrick Mortensen'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Mortensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Mortensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Mortensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Mortensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Fremad Amager

1 Ağu 2007 yılında Bröndby IF II

1 Ağu 2009 yılında Lyngby BK

1 Aralık 2009 yılında Bröndby IF II

1 Ocak 2010 yılında Lyngby BK

15 Temmuz 2015 yılında Sarpsborg 08

11 Ocak 2019 yılında Aarhus GF

Patrick Mortensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Mortensen şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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