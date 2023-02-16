Patrick Moschl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Moschl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Moschl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Moschl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrick Moschl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Moschl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Moschl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Moschl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Moschl 6 Mart 1993 tarihinde Saalfelden şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Moschl Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Patrick Moschl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Moschl'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Moschl Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/patrickm17/

Patrick Moschlboyu ve yaşı kaç

Patrick Moschl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Moschl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Moschl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Moschl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında OÖ U15

1 Temmuz 2008 yılında OÖ U17

1 Temmuz 2009 yılında AKA OÖ West U19

1 Temmuz 2011 yılında Neuhofen/SVR II

1 Temmuz 2012 yılında SV Ried

1 Temmuz 2017 yılında Dresden

31 Ocak 2020 yılında 1.FC Magdeburg

6 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2021 yılında SV Ried

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2022 yılında VfB Oldenburg

Patrick Moschl kimdir

Patrick Moschl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Moschl şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Lenzing (9/2001-2007), SV Ried (2007-2011)

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Patrick Moschl nereli

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