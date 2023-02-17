Patrick Moser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Moser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Moser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Moser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Moser 20 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Moser Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patrick Moser, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Patrick Moser'nin SV Ried ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrick Moser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Moser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Moser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Moser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2017 yılında AKA SV Ried U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA SV Ried U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA SV Ried U18

1 Temmuz 2020 yılında SV Ried II

1 Nisan 2021 yılında SV Ried

Patrick Moser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Moser şuan SV Ried takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patrick Moser Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Union Neukirchen am Walde (08/2009-), SV Ried

Avusturya U19 takımında 21 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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