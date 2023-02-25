Patrick Nonato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Nonato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Nonato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Nonato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Nonato 27 Haziran 1997 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Patrick Carvalho Nonato şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Nonato Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patrick Nonato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Nonato'nin KF Erzeni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrick Nonato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Nonato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Nonato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Nonato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ekim 2020 yılında Central

5 Mart 2021 yılında UR Trabalhadore

11 Ağustos 2021 yılında CAC Renaux

30 Eylül 2021 yılında Goiânia EC

21 Ocak 2022 yılında Salgueiro

13 Mayıs 2022 yılında Fluminense-PI

31 Ağustos 2022 yılında KF Erzeni

Patrick Nonato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Nonato şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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