Patrick Olsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Olsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Olsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Olsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrick Olsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Olsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Olsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Olsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Olsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Olsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Olsen 23 Nisan 1994 tarihinde Tårnby şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Patrick Haakon Olsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Olsen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score_ yapmaktadır. Patrick Olsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Olsen'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Patrick Olsen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/patrickolsen94/

Patrick Olsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Olsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Patrick Olsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Olsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Bröndby IF U19

31 Ağustos 2012 yılında Inter U19

1 Temmuz 2013 yılında Inter

9 Şubat 2014 yılında Strømsgodset

31 Aralık 2014 yılında Inter

2 Şubat 2015 yılında Kulüpsüz

24 Nisan 2015 yılında Haugesund

27 Ağustos 2015 yılında Lens

27 Ocak 2017 yılında Grasshoppers

31 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2017 yılında FC Helsingör

1 Temmuz 2019 yılında Aalborg BK

19 Ağustos 2020 yılında Aarhus GF

15 Şubat 2022 yılında Slask Wroclaw

Patrick Olsen kimdir

Patrick Olsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Olsen şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bröndby IF

Patrick Olsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U18 takımında 14 numaralı formasıyla 1 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patrick Olsen nereli

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