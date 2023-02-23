Patrick Pascalau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Pascalau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Pascalau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Pascalau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Pascalau 10 Aralık 2005 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Patrick Nikolas Pașcalău şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Pascalau Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patrick Pascalau'nin UTA Arad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrick Pascalau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Pascalau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Pascalau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Pascalau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Crisul Chisineu

1 Temmuz 2022 yılında Dumbravita

1 Ocak 2023 yılında Crisul Chisineu

26 Ocak 2023 yılında UTA Arad

30 Haziran 2023 yılında Crisul Chisineu

Patrick Pascalau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Pascalau şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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