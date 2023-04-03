Patrick Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Pedersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Pedersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Pedersen 25 Kasım 1991 tarihinde Hirtshals şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Pedersen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Patrick Pedersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Patrick Pedersen'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Pedersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Pedersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Pedersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Pedersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FC Hjörring

31 Temmuz 2013 yılında Valur

31 Aralık 2013 yılında Vendsyssel FF

15 Mayıs 2014 yılında Valur

1 Ocak 2016 yılında Viking FK

15 Temmuz 2017 yılında Valur

25 Ocak 2019 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2019 yılında Valur

Patrick Pedersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Pedersen şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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