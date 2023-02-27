Patrick Popescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Popescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Popescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Popescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Popescu 19 Aralık 1996 tarihinde Cluj Napoca şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Popescu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Halftime Solutions yapmaktadır. Patrick Popescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patrick Popescu'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Popescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Popescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Popescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Popescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2016 yılında Novo. Lucenec

31 Aralık 2016 yılında U Cluj

1 Temmuz 2018 yılında Pandurii

18 Eylül 2020 yılında Aerostar

5 Eylül 2021 yılında Unirea Dej

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2022 yılında SSU Poli

14 Ocak 2023 yılında Hegelmann

Patrick Popescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Popescu şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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