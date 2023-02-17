Patrick Puchegger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Puchegger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Puchegger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Puchegger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrick Puchegger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Puchegger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Puchegger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Puchegger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Puchegger 4 Mayıs 1995 tarihinde Oberndorf an der Melk şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Puchegger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Patrick Puchegger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Puchegger'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrick Puchegger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/p_puchegger33

http://www.facebook.com/patrick.puchegger.9

Patrick Pucheggerboyu ve yaşı kaç

Patrick Puchegger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Puchegger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Puchegger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Puchegger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2010 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2011 yılında St. Pölten U18

1 Ocak 2013 yılında AKA St. Pölten

1 Temmuz 2013 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2014 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2017 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2018 yılında SKN St. Pölten

15 Ocak 2019 yılında SKU Amstetten

31 Temmuz 2020 yılında SKN St. Pölten

28 Ağu 2020 yılında SKU Amstetten

1 Temmuz 2021 yılında FAC

1 Temmuz 2022 yılında Admira Wacker

Patrick Puchegger kimdir

Patrick Puchegger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Puchegger şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Oberndorf (2002-)

Patrick Puchegger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 11 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patrick Puchegger nereli

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