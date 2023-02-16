Patrick Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Schmidt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrick Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Schmidt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Schmidt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Schmidt 10 Eylül 1993 tarihinde Homburg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Schmidt Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Patrick Schmidt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Patrick Schmidt'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrick Schmidt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ps_schmidt/

Patrick Schmidtboyu ve yaşı kaç

Patrick Schmidt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Schmidt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Schmidt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Schmidt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Saarbrücken U17

1 Temmuz 2009 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2010 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2012 yılında Schalke 04 II

18 Ocak 2014 yılında Saarbrücken

31 Ağu 2014 yılında FC 08 Homburg

1 Temmuz 2016 yılında Saarbrücken

1 Temmuz 2018 yılında Heidenheim

3 Ocak 2020 yılında Dresden

30 Haziran 2020 yılında Heidenheim

21 Ocak 2021 yılında Sandhausen

30 Haziran 2021 yılında Heidenheim

31 Ağu 2021 yılında FC Ingolstadt

Patrick Schmidt kimdir

Patrick Schmidt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Schmidt şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Webenheim (1997-2003), SpVgg Einöd-Ingweiler (2003-2005), FC Palatia Limbach (2005-2006), 1.FC Saarbrücken (2006-2009), VfB Stuttgart (2009-2012)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patrick Schmidt nereli

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