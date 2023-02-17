Patrick Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Schmidt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrick Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Schmidt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Schmidt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Schmidt 22 Temmuz 1998 tarihinde Eisenstadt şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Schmidt Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Patrick Schmidt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Admira Wacker Mödling futbol takımında oynamaktadır. FC Admira Wacker Mödling takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Schmidt'nin FC Admira Wacker Mödling ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrick Schmidt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pipo19_/

Patrick Schmidtboyu ve yaşı kaç

Patrick Schmidt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Schmidt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Schmidt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Schmidt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2013 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2014 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2015 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2016 yılında Admira Wacker

8 Ağu 2019 yılında FC Barnsley

6 Şubat 2021 yılında SV Ried

30 Haziran 2021 yılında FC Barnsley

1 Temmuz 2021 yılında Esbjerg fB

30 Haziran 2022 yılında FC Barnsley

1 Temmuz 2022 yılında Admira Wacker

Patrick Schmidt kimdir

Patrick Schmidt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Schmidt şuan FC Admira Wacker Mödling takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UFC St. Georgen/Eisenstadt (2005-2011)

Patrick Schmidt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Avusturya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 19 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U16 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patrick Schmidt nereli

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