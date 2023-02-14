Patrick Sequeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Sequeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Sequeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Sequeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Sequeira 1 Mart 1999 tarihinde Puerto Limón şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Kosta Rika,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Patrick Gilmar Sequeira Mejías şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Sequeira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patrick Sequeira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Sequeira'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Patrick Sequeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patrick Sequeira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Sequeira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Sequeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Saprissa U20

1 Temmuz 2016 yılında Saprissa

21 Ağu 2017 yılında Real Unión

30 Haziran 2019 yılında Saprissa

1 Temmuz 2019 yılında Real Unión

9 Eylül 2020 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2021 yılında Real Unión

4 Temmuz 2022 yılında CD Lugo

Patrick Sequeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Sequeira şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Patrick Sequeira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosta Rika takımında 23 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Kosta Rika U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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