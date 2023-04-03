Patrick Slanina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Slanina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Slanina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Patrick Slanina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Patrick Slanina 7 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Patrick Slanina Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Slanina'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Patrick Slanina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Patrick Slanina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag U19
Patrick Slanina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Patrick Slanina şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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