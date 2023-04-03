Patrick Slanina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Slanina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Patrick Slanina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Slanina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.