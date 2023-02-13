Patrick Soko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Soko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Soko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Soko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrick Soko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Soko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick Soko

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Soko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Soko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Soko 31 Ekim 1997 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Serge Patrick Njoh Soko şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Soko Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports&Life yapmaktadır. Patrick Soko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Soko'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Patrick Sokoboyu ve yaşı kaç

Patrick Soko Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patrick Soko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Soko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Soko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Cibao FC

24 Temmuz 2017 yılında Atlas

1 Ocak 2019 yılında Atlante

1 Ocak 2020 yılında Min. Zacatecas

23 Eylül 2020 yılında Racing

1 Temmuz 2022 yılında SD Huesca

Patrick Soko kimdir

Patrick Soko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Soko şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Patrick Soko nereli

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