Patrick Sontheimer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Sontheimer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Sontheimer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Sontheimer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Sontheimer 3 Temmuz 1998 tarihinde Marktoberdorf şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Sontheimer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Patrick Sontheimer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Patrick Sontheimer'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Sontheimer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/patricksontheimer/

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http://www.facebook.com/patrick.sontheimer.73

Patrick Sontheimer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Sontheimer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Sontheimer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Sontheimer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Gr. Fürth Alt.

1 Ocak 2014 yılında Gr. Fürth U17

1 Temmuz 2015 yılında Gr. Fürth U19

1 Şubat 2017 yılında Greuther Fürth

31 Ocak 2019 yılında Würzb. Kickers

5 Temmuz 2020 yılında Greuther Fürth

15 Temmuz 2020 yılında Würzb. Kickers

19 Temmuz 2021 yılında Viktoria Köln

Patrick Sontheimer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Sontheimer şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patrick Sontheimer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Ebenhofen (2003-2009), FC Memmingen (2009-2013), SpVgg Greuther Fürth (2013-01/2017)

Almanya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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