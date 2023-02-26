Patrick Twumasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Twumasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Twumasi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Twumasi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrick Twumasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Twumasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Twumasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Twumasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Twumasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Twumasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Twumasi 9 Mayıs 1994 tarihinde Obuasi, Ashanti Region şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Twumasi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Patrick Twumasi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Twumasi'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrick Twumasi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/patrick_twumasi/

Patrick Twumasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Twumasi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Patrick Twumasi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Twumasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Spartaks

9 Temmuz 2013 yılında FC Astana

31 Aralık 2013 yılında Spartaks

26 Ocak 2014 yılında Amkar Perm

30 Haziran 2014 yılında Spartaks

8 Temmuz 2014 yılında FC Astana

31 Aralık 2014 yılında Spartaks

1 Ocak 2015 yılında FC Astana

27 Temmuz 2018 yılında Alavés

16 Ağustos 2019 yılında Gaziantep FK

30 Haziran 2020 yılında Alavés

4 Eylül 2020 yılında Hannover

3 Şubat 2022 yılında Maccabi Netanya

Patrick Twumasi kimdir

Patrick Twumasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Twumasi şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Patrick Twumasi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana takımında 21 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patrick Twumasi nereli

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