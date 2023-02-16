Patrick Weihrauch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Weihrauch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Weihrauch kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Weihrauch ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrick Weihrauch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Weihrauch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Weihrauch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Weihrauch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Weihrauch 3 Mart 1994 tarihinde Gräfelfing şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Weihrauch Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMG GmbH yapmaktadır. Patrick Weihrauch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 7 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Patrick Weihrauch'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Weihrauch Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/weihrauchpatrick

Patrick Weihrauchboyu ve yaşı kaç

Patrick Weihrauch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Weihrauch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Weihrauch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Weihrauch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Fürstenf. Alt.

1 Temmuz 2007 yılında TSV 1860 Alt.

1 Temmuz 2009 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2010 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2011 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2012 yılında Bayern

1 Temmuz 2014 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2016 yılında Würzb. Kickers

1 Temmuz 2017 yılında Bielefeld

7 Ağu 2020 yılında Dresden

Patrick Weihrauch kimdir

Patrick Weihrauch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Weihrauch şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Olching (2000-2006), SC Fürstenfeldbruck (2006-2007), TSV 1860 München (2007-2010), FC Bayern München (2010-2012)

Patrick Weihrauch Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 22 numaralı formasıyla 14 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 22 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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Patrick Weihrauch nereli

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