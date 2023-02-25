Patrick Wood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Wood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Wood adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Wood Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Wood 16 Eylül 2002 tarihinde Manly şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Wood Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Patrick Wood'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Wood Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Wood isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Wood Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Wood futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Sydney FC

Patrick Wood Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Wood şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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