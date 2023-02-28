Patrick Zubczuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Zubczuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Zubczuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Zubczuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Zubczuk 21 Şubat 1995 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Peru,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Patrick Sergei Zubczuk Meléndez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Zubczuk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patrick Zubczuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patrick Zubczuk'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrick Zubczuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/patrickzubczuk/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/patrickzubczukoficial

Patrick Zubczuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Zubczuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Zubczuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Zubczuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Universitario

1 Ocak 2020 yılında César Vallejo

31 Aralık 2020 yılında Universitario

1 Ocak 2022 yılında Cienciano

1 Ocak 2023 yılında UTC

Patrick Zubczuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Zubczuk şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.