Patrik Bacsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Bacsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Bacsa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrik Bacsa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrik Bacsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Bacsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Bacsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Bacsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Bacsa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Bacsa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Bacsa 3 Haziran 1992 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Bacsa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bekeffy Football Consulting Kf yapmaktadır. Patrik Bacsa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Patrik Bacsa'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik Bacsa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Bacsa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrik Bacsa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Bacsa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Diósgyőr U17

1 Temmuz 2008 yılında Diósgyőr U19

1 Ocak 2010 yılında Diósgyőr

23 Ocak 2017 yılında Kisvárda

30 Haziran 2017 yılında Diósgyőr

24 Ocak 2020 yılında Újpest FC

22 Temmuz 2021 yılında ETO FC Győr

3 Şubat 2023 yılında Kazincbarcika

Patrik Bacsa kimdir

Patrik Bacsa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Bacsa şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MVSC, MISI SC (-2006)

Patrik Bacsa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patrik Bacsa nereli

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