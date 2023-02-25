Patrik Bardhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Bardhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Bardhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Bardhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Bardhi 21 Mayıs 1998 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Bardhi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 21FM yapmaktadır. Patrik Bardhi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Patrik Bardhi'nin FK Dinamo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrik Bardhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Bardhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Bardhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Bardhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KF Tirana

15 Ağustos 2018 yılında KS Kastrioti

2 Ağustos 2021 yılında FK Dinamo

Patrik Bardhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Bardhi şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patrik Bardhi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Tiranë (2011-2017)

Arnavutluk U21 takımında 14 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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