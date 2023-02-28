Patrik Blahut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Blahut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Blahut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Blahut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Blahut 7 Ekim 1997 tarihinde Voznica şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Blahút şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Blahut Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RT SPORT Agency yapmaktadır. Patrik Blahut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patrik Blahut'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik Blahut Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pahut.18/

Haberin Devamı

Patrik Blahut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Blahut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrik Blahut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Blahut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Pohronie

1 Ocak 2023 yılında Podbrezova

Patrik Blahut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Blahut şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.