Patrik Buzek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Buzek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Buzek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Patrik Buzek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Patrik Buzek 14 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Patrik Buzek Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina B futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Patrik Buzek'nin MFK Karvina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Patrik Buzek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Patrik Buzek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Karvina U19
1 Temmuz 2019 yılında MFK Karvina B
Patrik Buzek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Patrik Buzek şuan MFK Karvina B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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